Алиев назвал ляпом слова Пашинина о российской военной технике в Карабахе

Азербайджан не наблюдал применение ракетных комплексов «Искандер» в период военного конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент станы Ильхам Алиев.

«Мы не видели пуска ракеты „Искандер“. Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет — мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Алиев добавил, что заявление Пашиняна уже прокомментировали многие российские официальные лица. Они шутили, что «ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в одном недавнем интервью заявил о «не взорвавшихся» во время конфликта в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер». Он утверждал, что либо ракеты «не взрывались» совсем, либо «взрывались на 10%».

Во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Искандера» и четыре «Точки».

Генерал-полковник Мовсес Акопян в ноябре прошлого года сказал, что армянская сторона задействовала «Искандер».

«Был применен, но не могу сказать, в каком направлении», — заявил Акопян.