Алиев напомнил о пяти принципах нормализации отношений Азербайджана с Арменией | 360°

Мир 31 октября 2022, 17:34 Алиев напомнил о пяти принципах нормализации отношений Азербайджана с Арменией Президент Азербайджана Алиев: пришло время нормализовать отношения с Арменией Пресс-служба Кремля

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что его страна выдвинула пять принципов нормализации отношений с Арменией. По мнению Алиева, на этой основе можно достичь поставленной цели. Об этом написал ТАСС.

Алиев заявил, что сейчас самое время действовать в направлении нормализации этих отношений. Азербайджан надеется, что Российская Федерация сыграет в этом активную роль.

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Упомянутые пять принципов Азербайджан назвал еще весной. Речь идет о взаимном признании суверенитета и политической независимости, отсутствии территориальных претензий, угроз безопасности друг друга, делимитации госграницы и установлении дипломатических отношений и сотрудничества в разных областях. В апреле стало известно, что Армения приняла эти условия.

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Российский лидер Владимир Путин начал двустороннюю встречу с азербайджанским коллегой в Сочи, написал RT. Позже состоится трехсторонний саммит, уже с участием премьера Армении Никола Пашиняна. Стороны надеются, что мероприятие станет импульсом к улучшению ситуации в Закавказье. Пока Россия и Азербайджан указали на позитивную динамику в своих отношениях.

По информации ТАСС, ранее Путин и Пашинян обсудили переговорную позицию Армении на предстоящем мероприятии и отношения между двумя странами.