17 февраля 2024, 13:46
Алиев и Пашинян встретились в Мюнхене
Алиев и Пашинян проводят в Мюнхене встречу с участием Шольца
Трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и Германии началась в Мюнхене по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщило азербайджанское государственное агентство «АзерТадж».
«В субботу в Мюнхене началась встреча Германии, Азербайджана и Армении по инициативе главы немецкого правительства Олафа Шольца. В текущем году премьер министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречаются впервые», — заявили журналисты.
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Во вторник, 13 февраля, на границе Азербайджана и Армении вновь началась перестрелка между военнослужащими обеих сторон. После этого азербайджанская армия провела «операцию возмездия» и ликвидировала армянский пост, эти действия осудили в Евросоюзе.
Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «360» объяснял, что очередной виток эскалации на Северном Кавказе может быть связан с желанием третьих стран в очередной раз надавить на Россию.
Германия
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