Мир 17 февраля 2024, 13:46 Алиев и Пашинян встретились в Мюнхене Алиев и Пашинян проводят в Мюнхене встречу с участием Шольца Sven Hoppe / Global Look Press

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Трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и Германии началась в Мюнхене по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщило азербайджанское государственное агентство «АзерТадж».

«В субботу в Мюнхене началась встреча Германии, Азербайджана и Армении по инициативе главы немецкого правительства Олафа Шольца. В текущем году премьер министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречаются впервые», — заявили журналисты.

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Во вторник, 13 февраля, на границе Азербайджана и Армении вновь началась перестрелка между военнослужащими обеих сторон. После этого азербайджанская армия провела «операцию возмездия» и ликвидировала армянский пост, эти действия осудили в Евросоюзе.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «360» объяснял, что очередной виток эскалации на Северном Кавказе может быть связан с желанием третьих стран в очередной раз надавить на Россию.