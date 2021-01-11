Алиев и Пашинян не подали друг другу руки на встрече с Путиным

Трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России началась в Москве. Журналисты заметили, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев не пожали руки.

На кадрах со встречи видно, как они лишь кивнули друг другу, а затем сели за стол переговоров.

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи трехсторонней рабочей группы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе под председательством вице-премьеров трех стран.

«Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ», — подчеркнул российский лидер.

Путин заметил, что обстановка в Нагорном Карабахе спокойная. В регион с середины ноября вернулись уже 48 тысяч беженцев. Президент России добавил, что во всех своих действиях российские миротворцы стараются следовать ключевым наработкам, которые были достигнуты в Минской группе ОБСЕ.

После вступительного слова президента РФ переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Азербайджан и Армения несколько десятилетий не могли договориться о статусе Нагорного Карабаха. Каждая из сторон претендовала на этот регион. Конфликт обострился в конце сентября 2020 года, когда в Карабахе начались военные действия. Остановить их удалось в ноябре после подписания Баку, Ереваном и Москвой трехстороннего соглашения о мире.