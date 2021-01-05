Алиев анонсировал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе

Международный аэропорт появится в городе Физули в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с министром культуры Анаром Керимовым.

По словам азербайджанского лидера, он уже дал указание по выбору места для будущей воздушной гавани. Сейчас в этом районе идет разминирование.

«Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», — привело слова Алиева агентство Azertag.

Президент Азербайджана подчеркнул, что международный аэропорт позволит приглашать иностранцев в город Шуша, который он объявил культурной столицей страны. Алиев отметил, что в ближайшее время там отремонтируют около 60 мечетей и другие исторические объекты, включая мавзолей поэта Вагифа.

«Планируйте свою работу так, чтобы в этом году в Шуше прошли два мероприятия: фестиваль „Хари Бюльбюль“ и Дни поэзии Вагифа», — заявил Алиев министру культуры.

Взятие города Шуша азербайджанскими военными стало переломным моментом в ходе всей военной эскалации в Нагорном Карабахе, которая продолжалась почти два месяца. Боестолкновения прекратились только после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали договор о прекращении огня и обмене пленными.

Согласно договору, Москва ввела на территорию Нагорного Карабаха миротворцев, которые должны следить за соблюдением режима прекращения огня. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что после взятия Шуши армия Азербайджана могла войти в Степанакерт, столицу непризнанной республики. Эти слова не убедили его политических противников. В Ереване начались протесты с требованием ухода Пашиняна с поста премьер-министра.