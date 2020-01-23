АliЕхрrеss не увидел угрозу заражения коронавирусом через посылки из Китая

Заразиться коронавирусом через товары из Китая оказалось невозможно. Поэтому если вы любите заказать чехол на AliExpress, то можете сильно не переживать на этот счет. По крайней мере, так россиян убеждают в самой компании.

В российском подразделении АliЕхрrеss утверждают, что «нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски». Компания сотрудничает Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими органами, которые контролируют товары, поступающие на территорию России.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухане, а потом вирус распространился за пределы страны. Несколько городов уже закрыли на карантин.

По данным Министерства здравоохранения КНР, в общей сложности заболели больше 600 человек, 17 случаев закончились летальным исходом.

Врач Александр Мясников рассказал в своем аккаунте Instagram, чем опасен китайский коронавирус. По его словам, в 10% случаев болезнь оканчивается летальным исходом. В России зарегистрировано три случая заболеваний с похожими симптомами. Ни в одном из них коронавирус в итоге не подтвердился.

Все самое главное о коронавирусе из Китая — в материале «360».