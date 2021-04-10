Alibaba увидела пользу в миллиардном штрафе

В компании Alibabа заявили, что миллиардный штраф, который ей выписали китайские власти, поспособствует укреплению честной конкуренции на рынке и развитию экономики интернет-платформ. Об этом со ссылкой на обращение Alibaba сообщило РИА «Новости».

Китайский регулятор ранее оштрафовал Alibaba на 2,78 миллиарда долларов. Власти усмотрели в деятельности Alibaba антимонопольные нарушения. Это стало рекордным штрафом в истории Китая. Прошлый «рекорд» удерживала компания Qualcomm, которую в 2015 году оштрафовали на 975 миллионов долларов.

В Alibaba заявили, что вынесенное наказание отражает ожидания регулятора от развития отрасли и станет стимулом для компании. В компании отметили, что благодаря экономическому развитию Китая и поддержке инноваций, Alibaba создала такие платформы, как Taobao и Tmall. Без госрегулирования и надзора со стороны клиентов компания Alibaba бы не добилась бы такого роста, указали в компании.

В марте американское издание The Wall Street Journal сообщало, что власти Китая хотят заставить Alibaba отказаться от практики заключения эксклюзивных договоров с поставщиками, которым запрещали продавать товары на других площадках. Сообщалось также, что имел место конфликт основателя Alibaba Джека Ма с правительством КНР.