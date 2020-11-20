Алексиевич рассказала, почему не вернется в Белоруссию

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась возвращаться в Белоруссию, пока должность президента занимает Александр Лукашенко. Писательница намерена остаться в Германии.

«Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит», — заявила Алексиевич в интервью изданию Spiegel.

Писательница сказала, что оппозиция в Белоруссии настроена мирно. Но, по ее словам, Лукашенко решил, что власть принадлежит лишь ему, и не хочет ее отдавать. Пока действующий президент является главой государства, Светлана Алексиевич возвращаться на родину не намерена.

Лауреат Нобелевской премии также заявила, что считает себя писателем, а не политиком, поэтому не рассматривает возможность стать временным президентом Белоруссии. По мнению Алексиевич, для этого нужны «другие способности», которых у нее нет.

Светлана Алексиевич вошла в координационный совет оппозиции в Белоруссии, который должен заниматься передачей власти. Однако все его члены или арестованы, или выехали за границу. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила дело о призывах к захвату власти.