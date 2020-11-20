Алексиевич назвала «чушью» заявление о создании нового координационного совета в Белоруссии. Она же его и сделала

Писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич опровергла информации о создании нового координационного совета в Белоруссии. Ранее об этом сообщили журналисты Spiegel. Но, по словам Алексиевич, ее не так поняли.

«Это все чушь, это совсем не так. В координационный совет зачислено много новых людей, есть руководящий орган. Все наше движение продолжает работать. И были такие новые люди, как Богрецов. И другие люди заходят туда, но эти имена не оглашаются», — цитирует ее «Радио Свобода».

Однако в интервью немецкому изданию она сообщила, что старый совет распущен и поэтому набрали новый, уточняет «Газета.ru». Имена участников она не раскрыла, но добавила, что общаются они через социальные сети. Первый раз о создании координационного совета было объявлено после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

По данным RТ, несколько дней назад оппозиционер и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет добиваться отключения страны от международной системы банковских платежей SWIFT. Также в ее планы входит ограничение кредитования государственных банков из-за рубежа.