Алексею Буркову грозит 80 лет тюрьмы США. Для юристов цифра «дикая»

Алексею Буркову, экстрадированному из Израиля, грозят 80 лет заключения в США и штраф в 20 миллионов долларов. Россиянина обвиняют в киберпреступлениях. Британский юрист по правам человека Александр Меркурис рассказал «360», справедливо ли такое наказание и почему Буркова отдали США, а не России.

По версии следствия, Бурков руководил сайтом Cardplanet. Сервис якобы продавал номера украденных дебетовых и кредитных платежных карт.

«Многие из карт, предлагавшихся к продаже, принадлежали гражданам США. Украденные данные кредитных карт, продаваемых на сайте Буркова, нанесли ущерб в 20 миллионов долларов в виде мошеннических операций в США», — заявили в Минюсте.

Россиянин вроде как продал 150 тысяч украденных номеров кредитных карт по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку. Его же обвиняют в создании другого сайта — «Клуб для элитных киберпреступников». Так Алексей попал под обвинения в компьютерном мошенничестве, мошенничестве с использованием устройств доступа и сговоре с целью организации этих мошенничеств, компьютерном взломе, краже личных данных и отмывании денег.

Четыре года назад Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива. Москва и Вашингтон отправили запрос на экстрадицию. Однако Израиль отдал предпочтение США. В интервью «360» юрист из Великобритании Александр Меркурис отметил, что это решение вызвало немало вопросов.

В приоритете всегда родная страна преступника. И уже на ее территории он должен предстать перед судом и попасть в тюрьму своей страны, если суд признает его виновным, нежели экстрадироваться в чужую страну, где он будет оторван от своей семьи, родственников и друзей. Поэтому появляется вопрос, почему его отправили в США, а не в Россию Александр Меркурис юрист из Великобритании.

По его мнению, в данной ситуации замешана политика. Юрист напомнил, что Штаты и Израиль очень близкие друзья. Иерусалим в подобной ситуации всегда предпочтет встать на сторону союзника, пусть это и будет неверно с юридической точки зрения.

Что же касается справедливости срока, это вопрос спорный всегда, считает Меркурис. «Но скажу сразу, что 40, или 60, или 80 лет — это просто дико, нелепо, смехотворно непропорционально тому, что он сделал. Мы говорим о парне, которому около 30 лет, и этот срок, по сути, является пожизненным», — отметил собеседник «360».

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Меркурис рассказал, что в Великобритании может столкнуться с пожизненным сроком человек, который совершил убийство. Но, скорее всего, даже он проведет в тюрьме около 10-15 лет. Допустимым максимумом в случае с Бурковым юрист считает 10-15 лет. Однако США, по словам эксперта, отправляют людей в тюрьму легко и надолго.

«Если я не ошибаюсь, то у них самый высокий рейтинг задержаний людей во всех странах», — напомнил Меркурис.

Юрист связал такой большой срок с тем, что американцы подозревают Буркова в связях с российской разведкой. Однако сам собеседник считает такие предположения абсурдом: «Он бы не летал так спокойно по Таиланду и Израилю, если бы был причастен к спецслужбам».

По мнению Меркуриса, шансов на возвращение домой у Алексея мало. В качестве примера британец привел случай с Бутиной — абсурдный, по его словам.

«Конечно, ситуация может измениться, но я бы не стал сейчас этого ожидать. И его адвокаты, боюсь, предупредят его о том, что у него очень маленькие шансы вновь увидеть свою родину. Особенно с тем максимальным сроком, который может ему грозить», — заключил юрист.