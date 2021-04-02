Алексей Воронцов рассказал о плане по укреплению связей России и Белоруссии

Руководитель «Русско-Белорусского братства», государственный и общественный деятель Алексей Воронцов рассказал о плане по укреплению связей РФ и Белоруссии, написало ИА Nation News.

Как считает общественный деятель, наша страна должна идти на самые широкие контакты и интеграцию с республикой.

«Мы должны идти на самые широкие контакты с Белоруссией. Я не говорю об объединении наших стран. У них очень много своих особенностей, которыми они дорожат и гордятся. Но представить себе, что Западу удалось бы затащить братский нам народ в НАТО, и наши границы проходили бы по Псковской, Брянской и Смоленской областям, просто невозможно», — подчеркнул Воронцов.

По его словам, охрана союзнических границ является общей обязанностью стран, в первую очередь — России и ее вооруженных сил. Он напомнил, что скоро пройдут совместные военные учения РФ и Белоруссии.