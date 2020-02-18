Александровское подворье вернется России в марте

Степашин сообщил, что они будут возвращать «то, что Хрущев раздал».

В январе этого года Россия потребовала от Иерусалима некоторые уступки в обмен на освобождение задержанной в аэропорту Шереметьево с наркотиками израильтянки Наамы Иссахар. РФ предложила отпустить задержанную за конец спора по Александровскому подворью.