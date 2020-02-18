    18 февраля 2020, 17:15

    Александровское подворье вернется России в марте

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО), заявил, что Израиль может вернуть России Александровское подворье уже в марте. Помимо этого он намекнул, что в будущем и Елизаветинское подворье будет передано РФ. Об этом написал сайт Daily Storm.

    Степашин сообщил, что они будут возвращать «то, что Хрущев раздал».

    В январе этого года Россия потребовала от Иерусалима некоторые уступки в обмен на освобождение задержанной в аэропорту Шереметьево с наркотиками израильтянки Наамы Иссахар. РФ предложила отпустить задержанную за конец спора по Александровскому подворью.