Александровское подворье из Иерусалима вернут в Россию
Александровское подворье, находящееся недалеко от Храма Гроба Господня в Иерусалиме, перевезут в Россию. «Царьград» написал, ссылаясь на иностранные СМИ, что Израиль еще в конце прошлого года решил вопрос относительно правового статуса подворья в пользу российской стороны.
Израиль отправил документы, подтверждающие передачу права собственности на Александровское подворье, близкому к Кремлю обществу.
На данный момент здание стоит в Старом городе Иерусалима. Архитектурный комплекс с множеством достопримечательностей построили в 1896 году. Землю, где он находится, приобрел Александр III в 1859 году. А конфликт о правах собственности начался в 1917 году.