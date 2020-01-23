Александровское подворье из Иерусалима вернут в Россию

Израиль отправил документы, подтверждающие передачу права собственности на Александровское подворье, близкому к Кремлю обществу.

На данный момент здание стоит в Старом городе Иерусалима. Архитектурный комплекс с множеством достопримечательностей построили в 1896 году. Землю, где он находится, приобрел Александр III в 1859 году. А конфликт о правах собственности начался в 1917 году.