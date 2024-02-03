Мир 03 февраля 2024, 12:04 Александра Невского исключили из числа святых на Украине УНН: синод ПЦУ постановил исключить из церковного календаря Александра Невского

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Синод раскольнической Православной церкви Украины принял решение об исключении дня памяти святого князя Александра Невского из церковного календаря. Об этом сообщило агентство УНН.

«Исключить день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского) из церковного календаря Православной церкви Украины», — привел источник текст постановления синода ПЦУ.

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День памяти Невского на Украине отмечали 23 ноября. Теперь ПЦУ в этот день будет чествовать память другого Александра, первоначальника обители Неусыпных.

На Украине организовали гонения на Украинскую православную церковь. Раскольническая ПЦУ при поддержке властей нападает на духовенство и верующих, проводит рейдерские захваты храмов и обыски в монастырях.

В начале января в Винницкой области Украины сожгли часовню святого Димитрия Солунского.