Александра Гогилашвили уволили с должности замглавы украинского МВД

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук рассказал об увольнении замглавы МВД Александра Гогилашвили, который ранее был замечен в скандале. Об этом написало РИА «Новости».

Он отметил, что такое решение приняло не только правительство. Оно было поддержано и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На самом деле ситуация является абсолютно неприятной и неприемлемой — это такая общая оценка. Такую же оценку дал президент Украины. Кроме того, решение правительства уже есть об увольнении этого господина с должности заместителя министра, и это, мне кажется, тот пример, когда должна быть быстрая и однозначная реакция», — процитировал Стефанчука RT.

Ранее в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями из-за того, что те потребовали предъявить документы. Позже экс-замглавы МВД извинился за свою эмоциональность.