Член комитета по вооруженным силам Конгресса США Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах провести в Европе крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Также он призвал Россию «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

Депутат связал планы США с необходимостью осваивать военный бюджет. Также он выдвинул версию, что американцы стремятся продемонстрировать России военную мощь своей страны.

«Конечно же, еще раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Еще раз показать свою приверженность „миру“. Это не что иное, как попытка еще раз собрать деньги, которые обязаны платить соответствующие подати в общий бюджет блока НАТО», — заявил Шерин.

Кроме того, парламентарий выдвинул предположение о вероятном заключении дополнительных соглашений США с союзниками в период учений. Они могут быть связаны с попытками обязать членов НАТО закупать у США новейшее вооружение.