Александр Шерин: поставки украинских вооружений на внешний рынок будут сюрпризом для США

«Можно, конечно, пытаться поднять какие-то патриотические ноты и пытаться обозначить свою фамилию в СМИ, но всё это легко проверяемая информация, — заявил депутат. — Любой украинский школьник может зайти в интернет и через поисковик посмотреть, какой объём средств получает то или иное государство от продажи вооружения на внешнем рынке. И Россия который год занимает уверенное второе место».

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Кроме того, он выразил уверенность, что подобная новость была бы любопытна Соединенным Штатам.

«Если украинская сторона поставляет какие-то системы вооружения на внешний рынок, то, я думаю, это будет очень большим сюрпризом для США, которые постоянно расширяют свой рынок вооружений и очень борются за него, всячески пытаются влиять и давить на те страны, которые выбирают более конкурентноспособную российскую технику взамен американской», — отметил Шерин.

Ранее Мустафа Найем, генеральный директор «Укроборонпрома», сделал заявление, что концерн «выигрывает» на внешних рынках у России.