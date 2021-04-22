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    22 апреля 2021, 11:44

    Александр Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

    Полина Петрова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

    Александр Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

    Лукашенко и Путин поговорят на тему торгово-экономических отношений в рамках Союзного государства. Кроме этого, президенты обсудят взаимодействия в борьбе с СОVID-19 и рассмотрят вопросы о восстановлении транспортного сообщения между странами, передала «Вечерняя Москва».

    Также главы государств осветят актуальную мировую повестку. Планируется скоординировать совместное реагирование на внешние вызовы.