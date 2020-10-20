Александр Лукашенко увидел корень оппозиции в 73-летней Нине Багинской

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил силовиков не забирать с митингов 73-летнюю оппозиционерку Нину Багинскую. По его мнению, без нее «исчезнут декорации».

Видео с просьбой Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню, помню еще, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка (белорусский политик — прим.ред.) работала», — сказал белорусский президент.

Он также добавил, что Багинская — «убежденный человек», но при этом отметил, что даже при кардинальной разнице во взглядах пенсионерки с властью, ее «ни в коем случае нельзя забирать с улицы».

Нина Багинская известна тем, что с 1988 года принимает активное участие в белорусских протестных акциях. А по образованию она — монтажник радиоаппаратуры.

Ранее Александр Лукашенко пообещал политзаключенным Бабарико и Тихановскому больше не баллотироваться в президенты. Также сегодня глава государства заявил, что власти страны не станут принимать решения по важным для Белоруссии вопросам без одобрения народа.