Александр Лукашенко не внес в декларацию о доходах никакого имущества

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко указал в декларации о доходах лишь официальную зарплату. В документе отсутствуют какие-либо данные о недвижимости первого лица страны.

В декларации указано, что за прошлый год Лукашенко получил 117 068 рублей. Недвижимости, машин акций или долей в уставных фондах у президента нет. Документ опубликовала газета «СБ. Беларусь сегодня».

Также в декларации указаны данные жены президента — Галины Лукашенко. Выяснилось, что она владеет домом на 196 «квадратов» и земельным участком площадью 0,5 гектара в Шклове Могилевской области, а также половиной другого дома — в деревне Б.Межник в том же регионе. Кроме того, супруга Лукашенко является владельцем 56 акций Шкловского маслодельного завода.

Также газета напечатала декларации и других кандидатов в президента Белоруссии: Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Светланы Тихановской, Сергея Череченя.

Выборы президенты Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком страны согласовал окончательный список кандидатов, состоящий из пяти человек. Двум кандидатам было отказано.