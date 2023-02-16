Мир 16 февраля 2023, 15:48 Александр Чепа оценил последствия введения санкций Сербией в отношении России Депутат Чепа: у сербов есть определенные экономические отношения с Европой

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Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с ИА НСН оценил последствия для экономики Сербии в случае присоединения страны к антироссийским санкциям.

По его словам, разрыв отношений с Россией может привести к краху экономики Сербии. Однако с другой стороны, у страны сложились определенные экономические отношения с Европой.

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«Это приведет к краху и потере одного из основных налогоплательщиков в стране, или нескольких, без которых экономика Сербии рухнет. С другой стороны, конечно, у сербов есть определенные экономические отношения с Европой, и они их не хотели бы рвать», — сказал Чепа.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины, а также нормализовать отношения с Косово.

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