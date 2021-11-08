Алек Болдуин выступил за присутствие на съемках с оружием полицейских

Сотрудники полиции должны обеспечивать безопасность участников съемочной группы, если по сюжету в кино или сериале используется оружие. Об этом на странице фонда поддержки сотрудников искусств в Twitter написал американский актер Алек Болдуин.

Свое заявление он сделал после гибели от случайного выстрела оператора Галины Хатчинс. Актер подчеркнул, что сотрудники полиции должны присутствовать при съемке любых сцен, если там используется любой вид оружия, включая бутафорское.

По его словам, ответственность за привлечение правоохранителей для обеспечения безопасности должна лечь на плечи продюсеров.

Болдуин уже предлагал официально ограничить на съемочных площадках использование боевых патронов, если в фильме речь идет о стрельбе. В качестве замены актер называл резиновые или пластиковые пули.

Оператор Галина Хатчинс погибла от случайного выстрела на съемках вестерна «Ржавчина». Оружие было в руках Алека Болдуина, который выступал в качестве продюсера. Выяснилось, что по ошибке там использовались боевые, а не холостые патроны. Также ранение получил режиссер Джоэл Соуза, но после лечения он вышел из больницы.