12 апреля 2023, 17:25 Альбом певицы Мадонны включили в реестр национального достояния США

Музыкальный альбом известной американской поп-певицы и продюсера Мадонны включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Об этом сообщил сайт The Hollywood Reporter.

Отмечается, что национальным достоянием Америки признали музыкальный альбом певицы, выпущенный в 1984 году. Вместе с ним в реестр вошли наиболее популярные песни Мадонны «Gasolina» и «All I Want For Christmas Is You».

Как сообщила «Национальная служба новостей», всего в собрании библиотеки конгресса числятся около миллиона различных композиций.