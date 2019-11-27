Албанский премьер объявил режим ЧС после землетрясения

Количество погибших после землетрясения в Албании увеличилось до 23 Подробнее

«Наш приоритет сегодня — спасти всех оставшихся в живых», — подчеркнул Рама.

Он отменил торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню албанского флага 28 ноября. По его словам, правительство страны хочет провести трехдневный траур, учитывая масштаб трагедии. По данным издания, жертвами землетрясения, которое произошло в Албании в ночь на 26 ноября, стали 27 человек, более 650 получили травмы.