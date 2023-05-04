Мир 04 мая 2023, 11:40 Албании выделят €3 млн на стратегическое информирование граждан о Евросоюзе

Читать 360tv в

Еврокомиссия планирует выделить Албании три миллиона евро для повышения осведомленности граждан о Евросоюзе. Об этом написал RT, ссылаясь на текст документа.

Цель гранта заключается в повышении осведомленности граждан о Евросоюзе в политической, экономической, социальной и культурной сферах, а также дальнейшее вступление Албании в ЕС.

Реклама

На выделенные средства европейские специалисты запустят производство рекламных и информационных фильмов и видеоматериалов в Албании. Программу планируют реализовать в течение двух лет.