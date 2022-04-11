Алан Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии

После обработки 80% бюллетеней на выборах президента Южной Осетии лидирует Алан Гаглоев. Об этом заявили ТАСС в штабах кандидатов Александра Плиева, Дмитрия Тасоева, Гарри Мулдарова и Алана Гаглоева.

«По информации наших штабов, а у нас одинаковая информации, другой информации не может быть, по 80% протоколов с участков лидирует Алан Эдуардович Гаглоев», — сообщил кандидат в президенты республики, вице-спикер местного парламента Александр Плиев.

Эти данные подтвердили кандидаты Гаглоев. Тасоев и Мулдашев. По информации штабов кандидатов, обработанные протоколы говорят о том, что в республике состоится второй тур выборов.

Выборы президента Южной Осетии прошли 10 апреля. Избирательные участки в стране и за ее пределами были открыты с 08:00 до 20:00.

На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.