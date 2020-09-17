Al-Marsadar: сторонников Каддафи перевели из «Митиги» в другие тюрьмы

Исходя из данных СМИ, чтобы скрыть преступления надзирателей «Митиги», главарь контролирующей тюрьму группировки RADA Абд аль-Рауф Карра решил перевести заключенных в другие изоляторы и коттеджи, находящиеся в окрестностях ливийской столицы.

Связано это с тем, что в «Митиге» в скором времени могут пройти проверки. В случае успешных переговоров между Тобруком и Триполи начнется формирование нового Президентского совета Ливии. В его составе будут представители всех ливийских регионов. Соответственно, сменится и состав ПНС (Правительства национального согласия). Местные бандформирования могут остаться без защиты, и против них начнутся расследования, которые раскроют все преступления, совершенные боевиками.

Карре действительно есть чего бояться, поскольку «Митига» неоднократно указывалась в докладах СБ ООН как тюрьма, в которой систематически избивают и пытают заключенных. Плюс ко всему начальство изолятора подозревают в похищении людей. Согласно последнему докладу генсекретаря ООН, в тюрьме нарушаются условия содержания узников.