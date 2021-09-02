Боевики террористической организации «Аль-Каида»* присоединились к группировке талибов** для атаки на провинцию Панджшер, которую удерживают силы Национального фронта сопротивления Афганистана. Об этом сообщил телеканал Аl Arabiya со ссылкой на источники в командовании Ахмада Масуда.

По словам собеседника, обе стороны в последние дни понесли потери в результате жестоких столкновений. «Талибан»** не оставляет попыток взять под контроль и ликвидировать последний очаг сопротивления.

Противостояние сопротивления и талибов** продолжается не первую неделю. Глава повстанцев Ахмад Масуд предлагал руководителям террористического движения начать переговоры о формировании общего правительства.

По данным телеканала, попытка урегулирования полностью провалилась после заявления о том, что правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана»**.

Накануне официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики взяли под контроль шесть аванпостов Панджшере. Но эти слова опровергли в сопротивлении. Там отметили, что террористы предприняли несколько неудачных атак на Панджшер, но все их удалось отбить.

«40 талибов** погибли, еще 35 получили ранения», — перечислил командир повстанцев Фахим Дашти. Он подчеркнул, что войска радикального движения сконцентрировались в соседней провинции Баглан.

Боевики «Талибана»** не в первый раз не могут захватить Панджшерское ущелье. Во время гражданской войны в 90-е годы провинция оставалась единственным регионом, который сохранил свою независимость. Там базировались войска полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который после возглавил Северный Альянс, который помог американцам свергнуть режим талибов**. Сейчас войсками провинции командует его сын.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.

** «Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.