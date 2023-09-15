Мир 15 сентября 2023, 11:19 «Аль-Каида» пригрозила атаковать ведомства во Франции и Швеции Le Figaro: «Аль-Каида» высказала угрозы в адрес ведомств Франции и Швеции Unsplash

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Боевики запрещенной террористической группировки «Аль-Каида»* высказали угрозы в адрес ведомств Швеции и Франции. Террористы предупредили о возможных атаках против них, сообщила газета Le Figaro.

Как уточнило издание, ссылаясь на заявление террористов, «Аль-Каида»* пригрозила атаковать министерство в Париже и уничтожить шведское посольство.

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Газета обратила внимание на недавние акции по сожжению Корана в Швеции, после которых террористическая группировка и озвучила свои угрозы об атаках.

Еще один фактор, который увеличивает риск террористической угрозы, — запрет ношения во французских школах мусульманской одежды абайи, отметила Le Figaro.

Абайя — традиционное мусульманское женское платье, которое закрывает все тело. Носить его нужно поверх обычной одежды.

Министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь в эфире телеканала TF1 пояснял, что французские школы придерживаются принципа светскости. Под светскостью министр имел в виду «свободу освобождения себя через школу».

Что касается акций с уничтожением Корана в Швеции, то власти этой страны уже заявили в конце августа, что не собираются запрещать вслед за Данией сожжение религиозных книг на законодательном уровне.

*Террористическая организация, запрещена в России.