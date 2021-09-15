«Аль-Каида»* может устроить теракты в США с помощью талибов**— американская разведка

Если талибы** сохранят свою власть в Афганистане, то с их помощью «Аль-Каида»* может устроить теракты в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки угроз нацбезопасности от представителей американских спецслужб.

«Согласно актуальным данным, по самым осторожным прогнозам, „Аль-Каиде“*, вероятно, понадобится от одного года до двух лет для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере представлять угрозу нашей стране», — заявил директор разведывательного управления Минобороны США генерал Скотт Берриер.

Спецслужбы страны уже приступили к мониторингу деятельности «Аль-Каиды»*. Спецслужбы следят за восстановлением присутствия террористической группировки в Афганистане, сообщил замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Коэн. По его словам, наращивание потенциала также займет от года до двух лет.

Талибы** объявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа. Они объявили состав правительства и устанавливают новые законы.

*«Аль-Каида», **«Талибан» — террористические организации, запрещенные в России.