Al Jazeera: запасов лекарств ВОЗ в Афганистане хватит только на неделю

В ВОЗ предупредили, что имеющихся у нее запасов медицинских препаратов в Афганистане хватит только на одну неделю. Это сообщение передал телеканал Al Jazeera.

Представители ВОЗ заявили, что обеспокоены происходящим в стране, потому что беспорядки могут спровоцировать волну заражений коронавирусом. Накануне в организации сообщили, что не могут доставить в Афганистан около 500 тонн товаров медицинского назначения из-за ограничений в аэропорту Кабула.

ВОЗ также пытается доставить в Афганистан хирургическое оборудование и оборудование для лечения детской пневмонии.

Тем не менее аэропорт Кабула временно не принимает коммерческие авиарейсы, пока США и другие западные страны ведут эвакуацию граждан из Афганистана. Накануне появилась информация о взрыве в аэропорту, в здании и вокруг него столпилось огромное количество людей, желающих покинуть страну.