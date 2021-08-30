Al Jazeera: одна из выпущенных в сторону аэропорта Кабула ракет попала в цель

Одна из пяти ракет, которые были выпущены 30 августа в направлении аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан»*.

По данным канала, ракеты выпустили с севера Афганистана. Кто именно это сделал, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что в Кабуле прогремели взрывы. Агентство Reuters написало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США перехватили несколько ракет, которые были выпущены в направлении аэропорта Кабула. Оттуда сейчас идет эвакуация афганцев и иностранных граждан.

Обстановка в стране обострилась в середине августа на фоне того, что власть захватили талибы*. В прошлый четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула был совершен теракт. Погибли более 100 человек. Среди них мирные афганцы и военнослужащие из США.

Разные страны, в том числе и Россия, говорят о том, что с талибами* надо вести диалог. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с представителями «Талибана»* не означают признания движения.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.