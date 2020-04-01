Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

По мнению журналиста издания, Россия и Саудовская Аравия проиграют войну за нефтяной рынок, однако потери последней окажутся серьезной проблемой для граждан. Автор уточнил, что наследному принцу стоило подумать прежде, чем вступать в конфликт.

Падение цен на нефть станет преградой для выполнения внешних обязательств саудитов. Государство столкнется с сильной нехваткой бюджета, что скажется на благосостоянии населения.