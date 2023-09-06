Мир 06 сентября 2023, 09:03 Акулы напали на катамаран с россиянами в Тихом океане Акулы атаковали катамаран с россиянами в Тихом океане По пути русских кругосветных мореплавателей / YouTube

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Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции в Тихом океане, у берегов Австралии. В составе экипажа были россияне. Оба путешественника не пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря экспедиции Анну Косихину.

Экипаж совершал путешествие в рамках международного проекта томского отделения Русского географического общества. Из-за нападения акулы катамаран начал тонуть. Экипаж вовремя подал сигнал SOS. На помощь пришли сотрудники Австралийского управления безопасности. Они вытащили двух россиян — жителей Томска и Новосибирска — и француза. На спасательном корабле не оказалось приборов для погрузки катамарана на борт, так что пришлось оставить его в океане. Однако экипаж успел забрать все личные вещи.

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Сейчас команда чувствует себя хорошо, однако находится в «сложном моральном состоянии», отметила Косихина.

«К сожалению, связь сейчас ограничена, поэтому побольше пообщаться с командой не удается. <…> Им удалось спастись и не пострадать, но, к сожалению, катамаран пришлось оставить в океане по приказу капитана спасательного корабля», — добавила она.

Судьбу экспедиции будут решать, когда экипаж окажется на суше.