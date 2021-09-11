Акула откусила руку мужчине возле пляжа в Турции

Тревожные новости пришли сегодня из Турции: там акула откусила руку мужчине. Такую информацию опубликовала газета Youm7.

Все случилось примерно в трех километрах от берега. Мужчина купался неподалеку от пляжа в деревне Сиди Абдуррахман, куда приезжают многие желающие отдохнуть.

58-летнего пострадавшего атаковала акула, которая откусила ему часть руки. Не сообщается, был ли укушенный мужчина туристом или местным жителем.

С открытой раной жертву доставили в больницу. Власти сразу же отреагировали и закрыли опасный пляж, проводятся проверки.

Нападение акулы случилось на Сахалине, где такой случай достаточно редкий. Сообщается, что морской хищник атаковал рыбацкую лодку. От гибели людей спасла лишь случайность — акула запуталась в рыболовных сетях. Она погибла.

Оригинальная история произошла в Австралии. Мужчина, работающий в США, взял больничный и поехал туда отдыхать. Конечно, на работе он не сказал, что собирается путешествовать. Но в итоге ему довелось попасть во все мировые новости: у берега он заметил акулу и оттащил ее от людей за хвост. Работодатель узнал об этой истории и уволил спасителя туристов: мол, работать он якобы не может, а таскать акулу за хвост у него силы имеются.