Мир 09 марта 2023, 18:45 Акула откусила девушке руку на пляже в Бразилии Бразильянка лишилась руки после нападения акулы на городском пляже в Бразилии

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Акула откусила молодой девушке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Бразильское издание Latestly сообщило подробности.

Инцидент произошел 6 марта на пляже Пьедаде в штате Пернамбуку. Бразильянка купалась в океане, когда на нее напала акула. Другие отдыхающие помогли ей выбраться на берег и перевязать рану, чтобы остановить кровотечение.

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Когда пострадавшая поняла, что с ней произошло, у нее началась истерика — она упала и стала кричать. Отмечается, что девушка потеряла много крови, ее увезли в больницу на вертолете.

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В издании рассказали, что это второй случай за два дня. За день до этого, 5 марта, на этом же пляже 14-летняя девочка потеряла ногу в результате нападения акулы.

Официально власти запретили купаться на этом пляже из-за акул еще в 2021 году, но даже сразу после происшествия с откусанной рукой люди продолжали купаться. Спасателям пришлось вытаскивать их оттуда.

Городские власти запланировали совещание, на котором обсудят, стоит ли применять новые ограничительные меры из-за инцидентов с акулами.