Акула напала на туристку на Багамах | 360°

Мир 08 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Акула напала на туристку на Багамах

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На Багамах в результате нападения акулы погибла 58-летняя туристка из Пенсильвании (США). Об этом написало издание Daily Mail.

Женщина занималась подводным плаванием в популярном туристическом месте около резервата Грин Кей в то время, как на нее напала акула, сообщило РИА ФАН.

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В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Предприняты меры по обеспечению безопасности туристов.

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