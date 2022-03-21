Акула напала на туриста в Колумбии

Инцидент произошел 18 марта в нескольких метрах от побережья колумбийского острова Сан-Андрес. В результате нападения акулы итальянский турист потерял часть бедра. Об этом написало издание Que pasa en Cali ve.

Вскоре после нападения пострадавшего доставили в медучреждение, однако из-за сильной кровопотери и гиповолемического шока он скончался, сообщили «Известия».

Власти Колумбии заявили, что на острове реализуются программы дайвинга, в которых люди плавают рядом с акулами под наблюдением профессионалов. Никогда прежде рыбы не проявляли агрессию и не нападали на туристов в этих местах.