Акула напала на девушку в Австралии

Девушка плавала возле лодки, которая стояла в открытом море возле города Кэрнс, который находится на востоке материка. Акула неожиданно вцепилась девушке за руку, но та чудом сумела вырваться и вернуться на лодку.

Об инциденте немедленно сообщили на материк, и когда лодка причалила к берегу, то пострадавшую уже ждали врачи. Девушку отвезли в медучреждение, где ей обработали все раны. Сейчас ей ничего не угрожает.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка дайвер смогла погладить огромную тигровую акулу в море у Богамских островов. 2,5-метровая хищница подплыла к девушке, но не проявила агрессии.

А вот серферы из Калифорнии (США) не заметили группу акул и спокойно катались на воде. Об опасности они узнали только на берегу, когда начали просматривать снятое на дрон видео.