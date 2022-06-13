Акционером «Боржоми» станет Грузия

Грузинское правительство успешно завершило переговоры с акционерами компании — владельца завода по розливу минеральной воды «Боржоми». Государство станет совладельцем компании, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Об этом написал ТАСС.

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами „Боржоми“, и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом „Боржоми“», — рассказал Гарибашвили.

После того как государство станет совладельцем компании, ее проблемные вопросы будут решены и сотрудники не останутся «без правды», добавил премьер, комментируя масштабные забастовки сотрудников «Боржоми». Работники — всего около 800 человек — требуют улучшить условия труда.

Ираклий Гарибашвили уточнил, что акции передадут правительству безвозмездно. Сделка соответствует нормам международного права. По словам грузинского премьера, кабмин страны консультировался с британскими компаниями.

В конце апреля IDS Borjomi Georgia заявила о приостановке работы в Грузии ввиду финансовых сложностей. В компании пояснили, что из-за ситуации на Украине начались проблемы с реализацией продукции, а ограниченный доступ к банковским счетам усугубил положение. В мае стало известно, что компания готова передать правительству контрольный пакет акций IDS Borjomi Georgia — фирмы, которая владеет заводами «Боржоми».