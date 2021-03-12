В ВОЗ пообещали разобраться с приостановкой вакцинации AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает сообщения европейских стран, приостановивших использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщил представитель ВОЗ.

«Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — сказал он РИА «Новости».

Ранее Австрии, Дания, Исландия, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург и Эстония временно отказались применять вакцину, разработанную Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca.

Поводом послужил тромбоз у нескольких привившихся в Дании. Один человек скончался. При этом образование тромбов не было указано среди побочных эффектов препарата.

В Италии запретили применение одной партии вакцины AstraZeneca. Британское Управление по контролю лекарственных средств сообщило, что не располагает данными о том, что вакцина способствует образованию тромбов.

Там добавили, что тромбоз широко распространен, а в самой Британии уже использовали более 11 миллионов доз вакцины.