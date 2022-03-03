Акцию в поддержку России устроили в Черногории

В Черногории люди вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку РФ. Кадры состоявшейся акции опубликовал RT. Собравшиеся скандировали «Россия!».

Акцию устроили в столице Черногории Подгорице, уточнил сайт In4s, у здания республиканского парламента. Аналогичное мероприятие прошло и в приморском городе Бар.

Участники принесли с собой плакаты с надписью «Молись богу, держись России», российские и сербские флаги. К акции присоединились байкеры. Люди зажгли файеры и скандировали «Россия, Россия!».

Поддержку народу России выразили 28 февраля во время акции в Никшиче, втором по величине городе Черногории, напомнил ТАСС. А за день до этого в Сербии состоялся автопробег, участники которого встали на сторону РФ. Машины проехали по центральным улицам Белграда, украшенные флагами России, Белоруссии, ДНР и Сербии.