Акцию протеста устроили в Лондоне в защиту афроамериканцев

Люди, которые участвуют в акции, скандируют: «Жизни темнокожих имеют значение», «Нет справедливости, нет мира» и «Мы не будем молчать». Многие участники в защитных масках, однако дистанцию при большом скоплении людей соблюдать не удается.

Протест носит мирный характер, полицейские следят за правопорядком, в небе над парком дежурит вертолет.