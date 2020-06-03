Акцию протеста устроили в Лондоне в защиту афроамериканцев
Тысячи человек вышли на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев после смерти Джорджа Флойда в США. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежное издание.
Люди, которые участвуют в акции, скандируют: «Жизни темнокожих имеют значение», «Нет справедливости, нет мира» и «Мы не будем молчать». Многие участники в защитных масках, однако дистанцию при большом скоплении людей соблюдать не удается.
Протест носит мирный характер, полицейские следят за правопорядком, в небе над парком дежурит вертолет.