Акция за выход Армении из ОДКБ в Ереване собрала активистов прозападных общественных организаций | 360°

Мир 18 сентября 2022, 18:27 Поделиться Telegram

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Viber Акция за выход Армении из ОДКБ в Ереване собрала активистов прозападных общественных организаций Глава Европейской партии Армении Хзмалян: если мы выйдем из ОДКБ, то присоединимся к НАТО

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Несколько сотен активистов собрались в центре Еревана, на площади Свободы, призывая за выход Армении из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Европейской партии Армении Тиграна Хзмаляна.

«Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС», — сказал Хзмалян.

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Акцию устроили у центра искусств «Гафесчян», где находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Кроме представителей Европейской партии Армении, в митинге приняли участие руководители различных прозападных общественных организаций.

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Участники акции заявляют, что, если Армения выйдет из ОДКБ, то может рассчитывать на военное содействие Запада. Митингующие принесли с собой флаги США и плакаты с надписью о необходимости выхода Армении из ОДКБ. Участники акции выкрикивают прозападные лозунги.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Казахстан якобы планирует приостановить свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с января 2023 года. Позже эти данные опровергли.

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