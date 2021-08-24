Акция в поддержку российского Крыма прошла около посольства Украины в Москве

Акция в знак протеста из-за киевского саммита «Крымская платформа» прошла около здания посольства Украины в Москве. Люди пришли к диппредставительству, чтобы напомнить: Крым остается российским и это невозможно изменить.

Саммит «Крымская платформа» 23 августа прошел в украинской столице. В нем приняли участие представители власти многих западных стран и участники международных организаций. Польский президент Анджей Дуда обратился к жителям Украины с обещанием разделить их «боль» и оказывать им посильную помощь.

На этом фоне россияне пришли к посольству Украины. Они принесли с собой плакаты, на которых напомнили: Крым исторически является частью России, а переписать историю невозможно. Собравшиеся подчеркнули, что полуостров входит в состав РФ по закону, и нет смысла обсуждать мифическое «возвращение» Крыма Украине.

Примечательно, что такого же мнения придерживаются и пользователи польского форума Interia, которые с сарказмом отреагировали на выступление своего президента. Некоторые поляки отметили, что из Украины для Польши выходит очень уж сомнительный друг, похожий на фальшивого. Кто-то прямо написал, что Крым — это часть России, и все пересуды на эту тему просто не имеют смысла.