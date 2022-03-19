Акция в поддержку России прошла в Ереване. Видео

Сотни жителей Еревана вышли на акцию в поддержку специальной военной операции РФ на Украине, участники вооружились российскими флагами и символами Z.

Дети также решили поддержать акцию, выйдя на шествие с барабанами.

Ранее акция в поддержку российских вооруженных сил прошла в ряде городов страны.

Днем 19 марта в Московской области состоялся концерт с участием Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.