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    19 марта 2022, 16:57

    Акция в поддержку России прошла в Ереване. Видео

    Максим Зинкин

    Сотни жителей Еревана вышли на акцию в поддержку специальной военной операции РФ на Украине, участники вооружились российскими флагами и символами Z.

    Дети также решили поддержать акцию, выйдя на шествие с барабанами.

    Ранее акция в поддержку российских вооруженных сил прошла в ряде городов страны.

    Днем 19 марта в Московской области состоялся концерт с участием Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

    Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.