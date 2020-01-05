Акция в память о Сулеймани прошла возле посольства Ирана в Москве

«Одной из самых сильных личностей, которые выступали против всех террористов» назвали Сулеймани в Ассоциации иранских студентов. По информации сотрудников посольства, в акции памяти приняли участие и россияне. Они возложили цветы.

Как сообщило РИА «Новости», возле иранского посольства были зажжены свечи и исполнена грустная песня. Пришедшие студенты выражали друг другу соболезнования в связи с гибелью генерала КСИР. Они заявили, что в Иране и других арабских странах все любили Сулеймани. Это чувство к нему испытывал «каждый человек в мире, кто устал быть угнетенным».