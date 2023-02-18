Мир 18 февраля 2023, 21:25 Акция «Сила мира» против конференции безопасности прошла в Мюнхене Противники конференции безопасности вышли на улицы Мюнхена на акцию «Сила мира»

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Проходящая в Мюнхене конференция безопасности вызвала недовольство среди местных жителей, а также сторонников левых организаций. Все они собрались на акцию протеста, которую назвали «Сила мира». В социальных сетях появилось видео с масштабного митинга.

Издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что на центральной площади города Карлсплатц собрались сторонники различных политических объединений и просто неравнодушные люди, которые призвали остановить милитаризацию и прекратить поставки оружия на Украину.

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Несколько десятков участников акции прицепили на одежду значки со словами «Я не воюю с Россией». Противники милитаризации пояснили, что видят в продолжении поставок оружия на Украину угрозу возникновения третьей мировой войны.

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Многие лозунги были направлены против НАТО и против журналистов, которых назвали «разжигателями конфликта».

Участники протеста призвали приехавших в город мировых политиков вести работу для начала мирных переговоров, а не продолжать поставки оружия на Украину.

Мюнхенская конференция безопасности открылась в пятницу, 17 февраля, и завершится в ближайшее воскресенье. Главной темой встречи стала ситуация на Украине.