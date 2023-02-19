Мир 19 февраля 2023, 23:07 Акция против поставок оружия Украине прошла в городах Европы Жители Нидерландов и Италии устроили шествие против отправок оружия Украине Википедия

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Сотни человек стали участниками акции протеста в Амстердаме против поставок правительством Нидерландов оружия Украине. После митинга на центральной площади Дами демонстранты прошлись по нескольким центральным улицам города, сообщил ТАСС.

Как заявила один из организаторов мероприятия Петра Оттенхоф, поставки вооружения могут привести к огромному числу жертв среди русских и украинцев.

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«К тому же, вооруженное противостояние может распространиться на всю Европу и выйти за ее пределы. А мы не хотим третьей мировой войны», — подытожила она.

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Участники демонстрации в Амстердаме несли в руках белые флаги, символизирующие переговоры, в толпе были и российские флаги, а также плакаты с надписями в поддержку мира с Россией.

Несколько десятков человек также участвовали в шествии в итальянском городе Пиза в районе военного аэропорта, сообщила газета Nazione. Протестующие также требовали «прекратить поставки оружия на Украину».

Еще одна акция протеста проходит сейчас в Вашингтоне. Участники демонстрации призывают к прекращению финансовой поддержки Украины и мирным переговорам.