Акция против «формулы Штайнмайера» собрала в Киеве 10 тысяч человек

На центральную площадь отправили 300 сотрудников полиции, которые следят за порядком. По информации пресс-службы никаких нарушений не зафиксировали.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как пишет РИА «Новости», официальная часть митинга уже прошла. Протестующие собирались по лозунгом «Остановим капитуляцию». Они также держали плакаты «Слуга, выходи! Народ пришел» и скандировали «прочь Зелю».

Контактная группа по Украине 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», которая подразумевает предоставление Донбассу особого статуса в день выборов. После публикации отчета ОБСЕ по голосованию в ЛНР и ДНР особый порядок самоуправления должен вступить в постоянную силу.

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Из-за документа на Украине начались протесты и появилось «Движение сопротивления капитуляции». Его сторонники призвали всех несогласных 6 октября выйти на улицы городов с требованием не допустить нарушения президентом «красной линии» при решении конфликта в Донбассе.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский призвал народ не поддаваться провокациям, но заверил, что уважает право людей на протест.

Теперь митингующие планируют устроить более масштабную акцию уже 14 октября рядом с офисом Зеленского.